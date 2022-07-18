Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Диагноз неверный: лишившуюся носа экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

Диагноз неверный: лишившуюся носа экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

18 июля 2022 14:15
Диагноз неверный: лишившуюся носа экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

Пластический хирург считает, что проблемы Казьминой со здоровьем могли начаться после использования филлеров.

40-летняя Алиса Казьмина уже больше года страдает от проблем со здоровьем. Некоторое время назад поклонники заметили изменения во внешности женщины: ее нос буквально провалился. Казьмина объяснила происходящее аутоиммунным заболеванием, которое у нее диагностировали медики. Якобы из-за болезни ей пришлось часто обращаться в клиники и проходить обследования у врачей.

Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)

Но не все эксперты верят в утверждения Казьминой. Некоторые специалисты попытались вывести лишившуюся носа экс-супругу Аршавина на чистую воду. Пластический хирург Лия Гавашели предполагает, что Алисе поставили неверный диагноз. Врач считает, что женщина может испытывать пагубные последствия от использования филлеров. Подобный некроз тканей часто возникает из-за нарушения микроциркуляции. Но обычно этому предшествуют другие болезни — например, сахарный диабет, который является противопоказанием для подобных инъекций и «уколов красоты».

«Нужно тщательно разбираться с диагнозом», — заявила Гавашели в беседе с изданием «СтарХит».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Related video