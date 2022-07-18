Диагноз неверный: лишившуюся носа экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

40-летняя Алиса Казьмина уже больше года страдает от проблем со здоровьем. Некоторое время назад поклонники заметили изменения во внешности женщины: ее нос буквально провалился. Казьмина объяснила происходящее аутоиммунным заболеванием, которое у нее диагностировали медики. Якобы из-за болезни ей пришлось часто обращаться в клиники и проходить обследования у врачей.

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Но не все эксперты верят в утверждения Казьминой. Некоторые специалисты попытались вывести лишившуюся носа экс-супругу Аршавина на чистую воду. Пластический хирург Лия Гавашели предполагает, что Алисе поставили неверный диагноз. Врач считает, что женщина может испытывать пагубные последствия от использования филлеров. Подобный некроз тканей часто возникает из-за нарушения микроциркуляции. Но обычно этому предшествуют другие болезни — например, сахарный диабет, который является противопоказанием для подобных инъекций и «уколов красоты».