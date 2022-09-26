Диабет его изуродовал: Ксан Ксаныча из «Девчат» постигла жуткая участь

Своего кинодебюта Виктору Байкову пришлось дожидаться почти сорок лет. Роль заботливого и обстоятельного Ксан Ксаныча из фильма «Девчата» стала для него первой. Еще одной популярной работой актера оказался позже персонаж пана Вотрубы из «Кабачка „13 стульев“». Затем Байков снимался в картинах «Освобождение» и «Старики-разбойники», но его новые герои не получали прежней известности.

А в 1980-х карьеру Виктора осложнили проблемы со здоровьем. Медики поздно диагностировали у актера сахарный диабет в серьезной стадии. В результате врачи вынуждены были отнять у Байкова обе ноги.

От депрессии артиста спасли коллеги по театру. Им удалось в кратчайшие сроки собрать средства на протезы для Виктора. А роли Байкова в спектаклях прописывались таким образом, чтобы большую часть времени он мог сидеть. Подчас зрители и не догадывались об инвалидности актера, пока в конце постановки работники не уносили его на руках со сцены. Скончался Байков в возрасте 70 лет в 1993 году.