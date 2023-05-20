Дхармендре уже 87 лет, но он словно обманул время: все еще красив и полон сил

Дхармендру по праву считают легендой индийского кино. Но если вдуматься, то он мог бы стать легендой даже в Голливуде. В мире очень мало актеров, которые почти в 90 лет ухитряются выглядеть так моложаво и бодро. В пожилой звезде «Зиты и Гиты» до сих пор легко узнаваем тот самый бунтарь Рак.

Кстати, вокруг личной жизни артиста годами бушевали фактически африканские страсти. Не утихают интересные слухи и теперь. Оказалось, что мужчина еще на заре карьеры выбрал себе очень непубличную избранницу и женился. А спустя несколько лет закрутил роман с коллегой по «Зите и Гите» Хемой Малини.

Но это было бы полбеды. Придав интрижке статус «официальных отношений», с первой женой Дхармендра так и не развелся. В итоге всю его карьеру поклонники упорно считают жен актера и сплетничают о его личной жизни. Даже когда тому исполнилось 87 лет.