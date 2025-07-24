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Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

24 июля 2025 20:32
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

И дело не в отсутствии фантазии у сценаристов.

Во втором сезоне «Игры в кальмара» появляется персонаж, который сначала не кажется особенно важным. Ким Ён Ми — тихая, немного растерянная участница под номером 095.

Ее показывают зрителю не сразу — поначалу героиня держится в тени. Но чем дольше за ней наблюдаешь, тем отчётливее возникает ощущение: мы уже видели подобную историю.

И это действительно так. Рассказываем, с кем из героинь первого сезона у Ён Ми есть немало общего.

Немного об истории Ким Ён Ми

Ким Ён Ми — игрок №095, участница 37-х игр. По ходу испытаний она сближается с Чо Хён Джу, а также с пожилой Чан Гым Джа и её сыном Пак Ён Сиком.

Впервые зритель видит её в четвёртой серии — «Шесть ног». Она долго не может найти себе команду, нервничает и почти остаётся одна.

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Но в последний момент объединяется с Хён Джу, после чего к ним присоединяются Чан Гым Джа с сыном и шаманка Сон Нё.

Перед игрой в ттакчи Ён Ми паникует, но подруга помогает ей успокоиться. С четвёртой попытки — и благодаря этой поддержке — она выигрывает раунд.

Их команда проходит дальше буквально на последних секундах.

Когда знакомое становится трагичным

Ён Ми выбывает в четвёртом раунде — «Третий лишний». Эта потеря особенно болезненна для Хён Джу, которая впадает в апатию и голосует за завершение Игры после раунда. Сон Нё, наоборот, реагирует с мрачной иронией, угрожая остальным участникам: «вы будете следующими».

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Это эмоциональное падение после краткой, хрупкой дружбы делает историю Ким Ён Ми особенно горькой. Но для внимательного зрителя здесь звучит ещё один знакомый мотив.

И всё же — мы это уже видели

Судьба Ким Ён Ми перекликается с судьбой Чи Ён (игрок №240 в 33-й игре в кальмара). Подобная структура, почти зеркальное развитие, схожие отношения между персонажами — всё это не случайно.

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Вот что объединяет обе истории:

  • Обе героини выбыли в командном испытании.
  • Обе находились в группе с религиозными или духовными персонажами.
  • Обе были особенно близки с одной из участниц, а не с главным героем.
  • После их ухода подруги переживают эмоциональный надлом.

Возможно, это не просто повтор, а осознанный жест со стороны сценаристов. Они показывают, что даже в новой игре старые роли живут дальше. Игроки меняются, но сюжет повторяется — как часть большого цикла, где одни и те же судьбы переживаются снова и снова.

Ранее мы писали: «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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