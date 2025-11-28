«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали

В мире кино и телевидения саунд‑дизайн — это искусство, где за каждым шорохом, гулом или щелчком стоит кропотливая работа. Порой самые футуристические и технологичные звуки рождаются из самых неожиданных, а порой и прозаичных источников. Ярчайший пример — знаковый звук открывающихся дверей звездолёта «Энтерпрайз» из фильма «Звёздный путь» («Стар Трек»).

Неожиданный источник

Как рассказала саунд‑дизайнер Энн Шибели, культовый звуковой эффект был создан на основе записи, сделанной ею во время работы в России. Случайно зафиксированный звук смыва унитаза в поезде РЖД поразил её.

«Они издавали действительно крутой звук всасывания», — вспоминает Шибели. Несмотря на приземлённое происхождение, звук идеально передавал ощущение высокотехнологичной двери космического корабля.

Звук был обработан с помощью студийных инструментов: скорректирована частота, добавлены лёгкие реверберации и едва уловимые электронные призвуки, чтобы усилить «космическое» ощущение. После тестовых просмотров стало ясно: эффект работает.

В итоге звук вошёл в финальную версию сериала и стал одним из самых узнаваемых аудиомаркеров «Звёздного пути». Впрочем, путешествующие поездами РЖД могли бы и узнать его.