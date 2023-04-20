Девять детей от разных женщин: остепениться Отара Кушанашвили заставила лишь одна

Скандальный телеведущий Отар Кушанашвили славился как плейбой и сердцеед. На его счету множество романов, каждый из которых подробно освещался в прессе. Но однажды Кушанашвили надоел такой образ жизни, и он решил остепениться.

Первый серьезный роман ведущего можно назвать служебным. Со своей пассией Натальей Мельник Кушанашвили познакомился на работе. У пары родилась дочь Дарико, но ее появление лишь усугубило ситуацию. Вскоре Отар Шалвович и Наталья расстались.

После Мельник шоумен закрутил роман с Ольгой Курочкиной. У них родились близнецы, но общие дети не скрепили союз мамы и папы. Вскоре у Кушанашвили начались отношения с поклонницей, которая родила от него дочь. Затем последовали романы с другими дамами, и каждая из них дарила Отару Шалвовичу наследников. В общей сложности у него девять наследников от разных женщин.

Череду этих страстных недолгих романов прервала предпринимательница Ольга Фролова. С ней Кушанашвили, наконец, остепенился. У них есть общие дети, а также Ольга хорошо ладит с его отпрысками от других женщин.

Фролову нельзя назвать роковой красоткой — она миловидная блондинка с непримечательной внешностью. Тем не менее именно ей удалось укротить неутомимого Кушанашвили.