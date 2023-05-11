Девушку обзывали «свинкой», и она потратила на фигуру мечты 1,5 млн: стоило ли оно того?

Сенна-Мишель Клементс не понаслышке знает, что такое травля и лишний вес. Англичанка решила раз и навсегда изменить свою жизнь и пошла на крайние меры.

Будучи 109-килограммовой пышкой, Клементс пыталась похудеть при помощи диет и занятий спортом. Но результата это не приносило, и девушку продолжали обзывать «свинкой». А после того, как она родила двоих детей, ситуация лишь усугубилась.

Взять себя в руки у Сенны-Мишель не получалось. Она не могла отказаться от вкусной еды, а потому о фигуре мечты оставалось только мечтать. Вот только Клементс хотела быть красивой не только в своих грезах, но и в реальности.

Тогда англичанка взяла кредит, чтобы сделать пластику. Врачи провели ей резекцию желудка и уменьшили грудь. За свое новое тело девушка отдала сумму, которая в рублях составляет полтора миллиона.

Теперь Клементс, наконец, довольна собой. Правда, хейтеров у нее не убавилось. Многие считают, что если бы Сенна-Мишель проявила силу воли, то добилась бы подобного преображения и без вмешательства хирургов.