Девушки с этими именами во взрослом возрасте рискуют возненавидеть своих матерей

Обладательницы этих имен не могут найти общего языка с той, что произвела на свет.

Сложные взаимоотношения между родственниками, к сожалению, не редкость, особенно между родителями и детьми. Представители старшего поколения обижаются, когда сыновья и дочери игнорируют их советы, а те, в свою очередь, терпеть не могут вмешательства в свою жизнь. Иногда конфликты затягиваются на долгие годы или даже на всю жизнь. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят девушки, не желающие поддерживать добрые взаимоотношения со своими мамами.

Ольга

Девочка, нареченная именем Ольга, становится гордостью для своих родителей. Это отличница, умница и красавица, успехами которой мама и папа хвалятся на семейных праздниках другим родственникам. Вот только они не замечают, что постоянные комплименты и похвалы негативно сказываются на характере дочурки.

Оля становится гордой и заносчивой, к ней, что называется, на кривой козе не подъедешь.

Обладательница этого имени настолько высоко превозносит себя, что со временем становится равнодушной к мнению родителей. Она упорхнет из гнезда, так ее и видели, и даже лишний раз маме не позвонит - у нее есть дела поважнее семьи.

Светлана

Светлана - очень ранимая девочка. Она крайне болезненно переносит замечания и критику, даже если объективно все сказанное про нее - правда. Обладательница этого имени не воспринимает горькую правду даже из уст родной матери. Вместо того чтобы принять все к сведению, Света таит в душе сильнейшую обиду на родительницу.

Во взрослой жизни проблемы во взаимоотношениях с родителями никуда не исчезают.

Светлана считает, что мать слишком часто сует нос не в свое дело и ссорится с ней по этому поводу едва ли не ежедневно. А ведь в большинстве случаев та всего лишь хочет помочь, дать мудрый совет, чтобы дочка избежала ошибок.

Юлия

Обладательница имени Юлия наделена капризным характером. Порой она и сама толком не знает, чего хочет, но требует от окружающих, чтобы они развлекали ее, авось что и поможет. Больше всего достается, конечно же, родителям, которые готовы в лепешку расшибиться ради Юленьки, но она не ценит их усилия должным образом.

Рано или поздно даже родная мать устает от постоянных причуд дочери. Как только она перестает порхать вокруг Юли, та немедленно обижается и заявляет, что родители ее предали.

Переубедить девушку, нареченную этим именем, абсолютно невозможно. Даже если она поймет свою ошибку, то не пойдет на попятную из гордости.