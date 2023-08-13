Девушки с этими именами обладают экстрасенсорными способностями

“Потомственная шаманка”, “Ясновидящая с большим стажем”, “Сильный экстрасенс в десятом поколении”, - какими только эзотерическими объявлениями не пестрит интернет. Многие люди гадают, действительно ли это возможно - предвидеть будущее, читать чужие мысли и влиять на судьбу? Можно ли этому научиться или в экстрасенсы берут только тех, у кого в роду все знахари до седьмого колена? По мнению экспертов, для того, чтобы развить в себе магические способности, совсем не обязательно иметь родственников-шаманов. Рассказываем, какие женские имена пробуждают в обладательнице талант предсказателя.

Анастасия

Обладательница имени Анастасия от природы наделена большим магическим потенциалом. В переводе с греческого это имя означает “воскресение”, что указывает на особую, сильную энергетику. Настя обладает экстрасенсорными способностями, но не всегда сознает, что у нее есть такой уникальный дар.

Анастасия очень чувствительна к чужой энергетике.

Если в ее окружении находится завистник и недоброжелатель, она обязательно почувствует разлившийся в воздухе негатив и поймет, кто является его источником. Благодаря хорошей интуиции Настя ловко уходит от проблем и неприятностей.

София

“Мудрость”, - так переводится с греческого имя София. Его обладательница действительно не по годам проницательна и умна, а с возрастом эти качества только прогрессируют. София от природы наделена мощным шестым чувством, которое помогает ей заглядывать в будущее, постигать тайны чужой души.

У Софии очень сильное энергетическое поле, при желании она могла бы стать профессиональным экстрасенсом.

Однако ей не хочется зарабатывать деньги на своем даре, обладательница имени помогает людям советами совершенно безвозмездно. Самое главное для Софии - оказать поддержку.

Лилия

Красивое имя Лилия в переводе с латыни означает “цветок”. Его обладательница наделена спокойным и добрым нравом, ей нравится общаться с людьми, узнавать их лучше и помогать словом и делом. У Лилии есть все задатки целительницы. Чуткая, участливая, добросердечная, она с удовольствием поддерживает больных.

К удивлению окружающих, после общения с Лилией людям становится лучше.

Речь идет не только о хорошем и приподнятом настроении, а о легкости в теле. Даже те, кто лежал с недугом, ощущают, как наполнились энергией. Причиной тому экстрасенсорные способности этой женщины.