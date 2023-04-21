Девушки с этими именами достигнут невероятного успеха: проверьте, есть ли среди них ваше

Выбор имени ребенка является радостным и одновременно очень ответственным событием для любого родителя. От данного решения может зависеть вся судьба человека. Это доказали и сотрудники Оксфордского университета, которые пришли к выводу, что дети с именами Анна, Элеонора и Питер имеют больше шансов на поступление в элитный вуз.

Кроме того, уже давно считается, что девушки с мужскими именами Саша и Женя более целеустремленные и поэтому в жизни достигают невероятных успехов. Они быстро двигаются по карьерной лестнице и всегда готовы к обучению. А особый интерес у них вызывают точные науки. Красавицы с легкостью осваивают математику, физику и химию.

В то же время представительницы прекрасного пола, которых назвали иначе, преуспевают в гуманитарных дисциплинах. Они отличаются творческим складом ума и менее усидчивы, что мешает им в работе.