Девушки с этим знаком Зодиака чаще всего становятся старыми девами: а вы в их числе?

Многие женщины боятся остаться в одиночестве, не встретить того мужчины, который полностью устраивал бы их, а они - его. Кому-то удается исполнить заветную мечту и найти своего идеального партнера, а кто-то действительно остается в старых девах. Причины тому могут быть разными - чересчур сложный или независимый характер, стремление преуспеть в первую очередь в карьере, а не в личной жизни, и т.д. Астрологи выяснили, что чаще всего в одиночестве остаются представительницы трех определенных знаков. Эксперты рассказали, какие же зодиакальные барышни рискуют надолго засидеться в девках.

Весы

Весы - один из самых противоречивых знаков в гороскопе. Настроение у его представительниц меняется с той же легкостью, с какой колышутся чаши на весах. Сегодня уроженка воздушного знака пребывает в благостном расположении духа и одаривает поклонников кокетливыми взглядами, а назавтра превращается в злую фурию, которой лучше не попадаться под горячую руку - так посмотрит и такого наговорит, что вовек не забудешь. Неудивительно, что в итоге мужчины начинают шарахаться от барышни-Весы как от огня.

Оттолкнув всех кавалеров, она остается в гордом одиночестве.

Скорпион

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, наделены тяжелым характером. Они привыкли ни от кого не зависеть, напротив, сами кого угодно построят. Именно по этой-то причине дама-Скорпион чаще всего и остается в девках. Представители сильного пола хотят видеть рядом с собой женственных и хрупких особ, которые нуждаются в защитнике и добытчике. А женщина-Скорпион и сама вполне успешно сочетает в себе две этих ипостаси.

В отношениях с этой “железной леди” мужчина чувствует себя не при делах, ненужным и бесполезным, поэтому рано или поздно уходит.

Водолей

Представительницы воздушного знака, пожалуй, самые свободолюбивые личности в гороскопе. Они единственные, для кого одиночество - это сознательный выбор. Женщина-Водолей дорожит романтическими отношениями, но если мужчина начинает посягать на ее независимость, контролировать и ставить ограничения, она непременно решит поставить точку. Впрочем, жизнь в одиночестве уроженку этого знака не пугает - ей совершенно не скучно наедине с собой, она всегда найдет, чему посвятить свое время и внимание - друзьям, хобби, работе или саморазвитию.