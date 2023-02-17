Девушки не способны устоять перед мужчинами с этими именами

Дон Жуан и Казанова - имена этих мужчин стали нарицательными для всех героев-любовников. Эти легендарные персонажи могли завоевать сердце любой женщины, но, по словам экспертов в области эзотерики, в искусстве обольщения с ними вполне могут соперничать обладатели нескольких мужских имен. Они излучают особую энергетику, которая притягивает представительниц прекрасного пола и заставляет их забыть обо всем на свете. Рассказываем, какие же имена носят те, кто никогда не остается без женского внимания.

Алексей

Парни, получившие от родителей имя Алексей, обладают легким характером, приятной внешностью и удивительным обаянием. Как правило, это люди, увлеченные своим делом, уверенные в себе, обеспеченные и успешные. Неудивительно, что представительницы прекрасного пола то и дело заглядываются на такого видного жениха.

Флиртовать с Алексеем - одно удовольствие, он умеет делать комплименты и красиво ухаживать. За его внимание девушки готовы драться между собой.

Антон

Обладатели имени Антон притягивают к себе девушек своей загадочностью. Несмотря на то, что с виду они довольно простые, в них все же есть какая-то тайна. Представительницам прекрасного пола хочется разгадать ее, понять, каков же этот мужчина на самом деле. У Антона полно качеств, которые девушки обычно хотят видеть в своем избраннике - чуткость, щедрость, внимательность. Есть у него и недостатки, но их с лихвой компенсируют многочисленные достоинства.

Богдан

Настоящий джентльмен - именно так можно коротко охарактеризовать обладателей имени Богдан. Это галантные и обходительные парни, рядом с которыми любая девушка почувствует себя прекрасной леди. Обладатели этого имени постоянно оказываются в центре дамского внимания, ведь в наши дни таких кавалеров днем с огнем не сыщешь.

Правда, Богдан - парень серьезный и избирательный, он ищет ту единственную, с которой проведет всю свою жизнь.

Максим

Мужчины, которых родители нарекли именем Максим - просто воплощение надежности. Успешные, ответственные, отважные, они с легкостью покоряют женские сердца. Девушки мечтают о таком муже, поэтому готовы до последнего бороться за право называться той единственной, которую Макс выберет себе в жены.