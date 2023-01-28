Девушки накрасили себя сами, а после за работу взялась визажист: результат заставляет ахнуть

Вот что бывает, когда за дело берется мастер.

Бриллианты теперь не «лучшие друзья девушек», их место заняли профессиональные визажисты. Три примера, когда мастер сотворил настоящее чудо.

В первом варианте, пожалуй, даже мужчина заметит, что макияж не делает женщину моложе, а скорее наоборот — старит. Визажист исправил эту ситуацию: подготовил кожу правильным образом, убрал резкие переходы в макияже глаз и сделал брови более явными.

На этом фото в глаза бросаются практически идеальные в плане геометрии, но слишком уж толстые стрелки. Да и тон кожи, мягко говоря, желтит. Мастер решил проблему макияжа следующим образом: нанес несколько оттенков тональных средств, добавил блеск для губ, сделал стрелки более тонкими и неявными.

Вариант стал, пожалуй, самым удачным из представленных, поскольку тон косметики был выбран действительно верно. Работа визажиста заключалась в следующем: была скорректирована форма бровей, выразительные стрелки были убраны из образа, а к помаде добавлен блеск.