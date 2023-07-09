«Девушке с факелом» с логотипа голливудской киностудии 59: совсем не изменилась

Весь мир знает легендарный логотип киностудии Columbia Pictures, на котором изображена «девушка с факелом». Образ стал культовым и одним из самых узнаваемых в культуре. Однако о самой героине знакового снимка мало что известно.

Ее зовут Дженни Джозеф, и она оказалась лицом Columbia Pictures совершенно случайно. В начале 90-х кинокомпания пригласила художника Майкла Диаса для обновления логотипа. Он был всерьез озадачен вопросом, но ему на помощь пришла фотограф Кэти Андерсон.

Она предложила «щелкнуть» свою коллегу Дженни Джозеф, которая на тот момент работала графическим дизайнером. Девушка не была связана с модельным бизнесом, однако согласилась попозировать перед фотокамерой ради эксперимента.

Дженни облачилась в белую ткань, взяла в одну руку факел, а другой придерживала синюю тогу. Диас сделал несколько снимков Джозеф и понял, что этот образ — попадание в цель. Так и появился культовый логотип.

Сегодня 59-летняя Дженни по-прежнему занимается дизайном. Она прекрасно выглядит, словно с момента легендарной съемки прошло всего ничего. Джозеф красива, стройна и полна энергии.

Дженни — не первая «девушка с факелом» киностудии. Такой логотип появился еще в 1928 году и продержался до 90-х, пока Диас его не обновил.