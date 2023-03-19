Девушке Бонда уже 52 года: один взгляд на ее лицо проберет до мурашек (фото)

В кинематографе сложилась особая каста актрис, которые когда-то играли девушек знаменитого «агента 007». Для того чтобы стать частью бондианы, красавицам недостаточно быть просто привлекательными. Они должны отличаться артистизмом и с первого появления на экране завораживать зрителей.

Но среди этих дам есть и те, кто совсем не впечатлил поклонников франшизы. К примеру, Дениз Ричардс, сыгравшую избранницу Бонда в фильме «И целого мира мало», признали самой худшей девушкой британского агента. Несмотря на стройную фигуру, ярко-голубые глаза и пухлые губы, красавица так и не смогла полюбиться зрителям, хотя внешность актрисы многие считают эталонной.

Ричардс уже исполнилось 52 года, и за это время она успела стать постоянной клиенткой косметологов и пластических хирургов. Знаменитость отрицает это, но из-за уколов ботокса и контурной пластики ее лицо уже стало похоже на маску. А изменившееся мимика Дениз испугает даже преданных фанатов.