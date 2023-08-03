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Девушке без волос сделали татуаж: таких странных бровей вы еще не видели

3 августа 2023 16:30
Девушке без волос сделали татуаж: таких странных бровей вы еще не видели

Теперь это ее фишка.

Многие девушки решаются на татуаж бровей, чтобы облегчить себе жизнь и освободить время от бьюти-рутины. К специалистам обратилась одна россиянка, и вот что из этого вышло.

Из-за сильного стресса у блогера Мадины Меликсон выпали брови. Чтобы не вырисовывать их каждый день, девушка отважилась на татуаж. Косметическая процедура решает эту проблему в два счета. Однако готовый результат понравился не всем. Мадине сделали тонкие «взлетающие» брови, которые уже давно вышли из моды. Подписчики Меликсон были в шоке, увидев эти странные полоски.

«Выглядит неестественно и неровно», «Ожидал другого результата», «Что это за черточки?», «Тот момент, когда без бровей лучше», — пишут разочарованные пользователи Сети.

Впрочем, Мадина не обращает внимания на такие комментарии. Она невероятно счастлива, что теперь ей не придется часами стоять перед зеркалом и рисовать брови. Пожелание Меликсон выполнено, а именно этого она и добивалась.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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