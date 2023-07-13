Девушка весом 100 кг благодаря правильной одежде и макияжу стала секс-бомбой: такого никто не ожидал

Теперь она вновь будет ловить на себе восхищенные взгляды прохожих.

Любая девушка в глубине души хочет чувствовать себя красивой и желанной. Однако порой проблемы со здоровьем и пережитый стресс не дают представительницам прекрасного пола такой возможности.

С этим столкнулась и героиня одного из makeover-шоу. Еще несколько лет назад Наталья была стройной блондинкой, привлекающей восхищенные взгляды прохожих. Но из-за гормонального сбоя она стала стремительно набирать лишний вес. 100-килограммовая девушка уже отчаялась, но благодаря экспертам смогла вновь почувствовать себя привлекательной.

Стилист подобрал героине наряды, которые выгодно подчеркнули ее талию и ноги. А золотые цепочки визуально удлинили шею и украсили получившиеся образы. С помощью макияжа визажист выделил большие зеленые глаза и пухлые губы Натальи. Новая прическа также омолодила девушку, которая после всех процедур превратилась в настоящую секс-бомбу.