Девушка в группе – к беде: что случилось с Aqua, гремевшей в 90-х

Группа Aqua стала символом поколения 90-х. Их хиты Roses are Red и Barbie Girl сразу попали во все мировые чарты. Но до расцвета в 1996 году коллектив пережил ряд неудач. Несколько лет три парня из Дании безуспешно пытались пробиться на европейскую эстраду. Тогда музыкант Рене Диф предложил обновить состав группы за счет своей возлюбленной 20-летней Лене Нюстрем. Она к тому времени уже успела поработать и моделью, и ведущей, и официанткой, но никак не могла найти себя. Ее участие перезапустило творчество коллектива.

Но, несмотря на оглушительный успех, в 2001 году группа объявила о роспуске. Причиной музыканты назвали желание выступать сольно. Однако поклонники винили во всем Лене. Непостоянная девушка успела пофлиртовать с каждым из коллег, перессорив их между собой. От Рене она вскоре ушла к солисту A-ha Мортену Харкету. А после расставания с ним Лене обратила внимание на другого участника Aqua Серена Растеда. После закрытия группы пара поженилась и завела двоих детей.