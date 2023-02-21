Девушка в автомате плакала по нему: как умирал опустившийся Осин

Евгений Осин, кумир 90-х и исполнитель нашумевших хитов «Когда на море качка» и «Девочка в автомате», полюбился многим оригинальной манерой исполнения, в которой романтическая музыка дворов соединялась с рок-н-роллом. Он умер глубоко несчастным человеком. Всю жизнь мужчина боролся с пагубной привычкой, которая в конце концов свела его в могилу.

О том, что он скоро умрет, Осин заявил в 2015 году — за год до релиза своего последнего альбома «Разлука». К тому времени увлечение артиста алкоголем было секретом Полишинеля. Виной всему, как считал Юрий Лоза, было слабоволие певца.

Последняя любовь исполнителя придерживалась другого мнения. «Это был глубоко несчастный человек, — рассказывала журналистка Евгения Петрова. — У него было безумное одиночество, безумная безысходность. У него были пустые глаза, а сам он истощен». Частично вину она возлагала на коллег-журналистов, которые приносили алкоголь на интервью.

Летом 2017 года друзья поместили Осина в реабилитационный центр в Таиланде, но он не смог долечиться. К тому моменту у него диагностировали цирроз печени и серьезные проблемы с поджелудочной железой. У артиста начались проблемы с деньгами, и он попытался продать квартиру.

Сердце Евгения Осина остановилось 17 ноября 2018 года. Погребальные хлопоты взял на себя продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин — он похоронил певца рядом со своим сыном.