Девушка уменьшила грудь и стала самой счастливой: ее до и после поражают

Мало кто задумывается о том, какой дискомфорт она испытывала.

Представительницы прекрасного пола часто мечтают о большом бюсте. Разумеется, что женщина с такой особенностью и глубоким декольте сразу привлечет к себе массу внимания, особенно со стороны мужского пола. Однако лишения, которые приходится терпеть девушкам с пышной грудью, вряд ли этого стоят.

Сенетисиве Гининдза думала точно также. Уже в 15 лет ее бюст начал сильно увеличиваться в размерах, и ей становилась все труднее выполнять повседневные действия. Она почти не могла спокойно ходить или подниматься по лестнице без отдышки.

Про занятия спортом пришлось и вовсе забыть, а взгляды окружающих и постоянные насмешки над фигурой заставили девушку стать затворницей.

Но она устала все это терпеть и уменьшила грудь. Теперь красавица может похвастаться аккуратным бюстом и не забывает подчеркивать его, надевая обтягивающую одежду. Сенетисиве поверила в свою привлекательность и больше не стесняется своего тела.