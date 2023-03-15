Девушка скинула лишний вес и так преобразилась, что ее не узнают: вы тоже будете ошарашены (фото)

«Выглядишь как знаменитость», «Это не может быть один и тот же человек!» — раньше таких комплиментов в свой адрес пышнотелая девушка с ником SponsoredbyRanch не ждала. Пока не начала худеть и не поделилась своей историей с подписчиками на форуме «Реддит».

Своим преображением она решила заняться в 2015 году, когда окончательно осознала, как лишний вес мешает ей жить. Девушка села на кетодиету. Это режим питания с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров, направленный на снижение веса за счет изменения метаболизма. Много яиц, цветная капуста, лосось и тунец — результаты не заставили ждать себя, но не сильно впечатлили целеустремленного блогера.

После этого SponsoredbyRanch решила добавить к диете интервальное голодание (20:4) и преобразилась так радикально, что многие реддиторы заподозрили обман: «Если бы не твои глаза и ямочка в уголке рта, я бы подумал, что это два разных человека».