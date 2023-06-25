Девушка сэкономила и получила 4 брови вместо двух: такой татуаж вы еще не видели

Благодаря стремительному развитию индустрии красоты многие девушки стали задумываться о том, как изменить себя, чтобы соответствовать новомодным стандартам. Но некоторые дамы, желающие перемен, хотят при этом сэкономить, из-за чего попадают в неприятные ситуации.

Подобное произошло и с жительницей Таиланда Нипапрон Микинг. Она мечтала о татуаже бровей и надеялась найти салон с приемлемыми ценами. В одной из клиник ей пообещали выполнить процедуру всего лишь за 1500 бат, что в пересчете на рубли составляет чуть больше 3 тысяч.

Девушке действительно сделали перманентный макияж.

Однако результат заставил ее ужаснуться. Мастер нанес краску выше естественного контура, и в итоге на лице красавицы было сразу четыре брови. Но в салоне отказались возвращать деньги или исправлять работу.

Тогда на помощь Нипапрон пришел другой специалист по татуажу. Он бесплатно выполнил коррекцию, и девушка вновь смогла смотреть на себя в зеркало.