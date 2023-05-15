Девушка с лицом старухи стала мамой двух мальчишек, одному из них не повезло (фото)
Ребенок унаследовал болезнь матери.
Екатерина Неженцева с детства страдает редким генетическим заболеванием — она преждевременно стареет. Из-за недуга в 23 года девушка похожа на 70-летнюю бабушку, но это не помешало ей найти свое личное счастье.
Избранником Екатерины стал Денис Паршиков. Влюбленные поженились, а спустя некоторое время супруга подарила мужу сына Глеба. Врачи и молодые родители беспокоились, что ребенок может унаследовать заболевание, однако их опасения оказались напрасными. При этом второму малышу пары повезло меньше: он также страдает от редкой болезни и уже с ранних лет выглядит как дедушка.
Как призналась Екатерина, болезнь сына стала не только большими ударом, но и чуть не разрушила их брак. Денис был раздавлен шокирующей новостью и признавался, что совсем не хотел второго ребенка. Измученные родители даже стали гостями шоу «На самом деле», где на всю страну рассказали о своих конфликтах.
Но в итоге супругам удалось разрешить свои проблемы. Теперь они воспитывают обоих детей и помогают младшему социализироваться, несмотря на редкую болезнь.