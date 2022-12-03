Девушка с горой мышц опубликовала фото «до»: в увиденное сложно поверить

Наталия Кузнецова – одна из самых известных женщин-бодибилдеров России. У героини гигантские мышцы, огромные ноги и плечи. При этом спортсменка предпочитает женственный стиль – длинные волосы, романтичные платья и макияж.

В детстве Кузнецова была самым обычным ребенком, но все изменилось, когда в 14 лет девушка пришла в спортзал.

Глядя на эту миловидную блондинку с нежными чертами, трудно поверить, что спустя годы она станет настоящей горой мышц.

Наталия Кузнецова не скрывает, что феноменальную форму ей помогли набрать стероиды – за свои габариты героиня получила прозвище «Подруга Халка». При этом бодибилдерша усердно тренируется и держит спортивную диету.