Девушка с детства переживала из-за алопеции: стилисты сделали из нее завидную невесту

Вера стала одной из самых необычных героинь шоу «Перезарузка». На популярный проект она пришла с серьезной проблемой — девушка была абсолютно лысой и не имела даже бровей и ресниц.

Вере поставлен диагноз «тотальная алопеция». Первые очаги появились у нее еще в три года, а затем — в семь лет. Будучи школьницей, девочка сильно переживала и боялась, что другие дети будут над ней смеяться.

В рамках шоу Вера при помощи экспертов кардинально преобразилась. С участницей поработал целый ряд специалистов — стоматолог, психолог, визажист, стилист и — как ни странно — эксперт по волосам. В результате девушка превратилась в настоящую красотку и завидную невесту.

Вера осталась довольна своим новым отражением в зеркале. Высоко оценили его и зрители.