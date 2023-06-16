Девушка-Рапунцель 20 лет не стрижется и не моет голову: ее фото удивит каждого

Франческа Клуни боится ножниц как огня и не тратится на дорогие шампуни. В шесть лет она начала отращивать волосы, чтобы быть похожей на диснеевскую принцессу, а в 13 — полностью отказалась от ухода за ними.

Удивительно, но факт: шевелюре британки это не повредило. Первые несколько дней с грязной головой стали для нее настоящей пыткой. Волосы выглядели сальными, а кожа постоянно чесалась. Но затем неприятные ощущения исчезли, а локоны обрели опрятный вид.

Вот уже 20 лет весь уход Франчески за шевелюрой сводится к тому, что она расплетает косу, расчесывается, после чего заплетает косу обратно. Этот процесс занимает у Клуни 30 минут. К слову, длина ее волос составляет около двух метров.

Длинные локоны не только делают внешность Франчески эффектной, но и позволяют ей зарабатывать. Модельные агентства часто приглашают девушку-Рапунцель принять участие в фотосессиях. К тому же она играет в театре.