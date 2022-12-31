Девушка похудела на 65 кг, ответив всего на один вопрос: ее преображение восхищает

Рената Кит не была предрасположена к излишней полноте. Однако жизненная ситуация заставила ее столкнуться с лишними килограммами.

Первой потерей для девушки стала смерть любимой матери. Казалось, что хуже и быть не может. Однако всего через несколько лет скончался и отец, которому диагностировали болезнь Паркинсона. После этого удара она начала заедать своё горе. Это привычка обострилась, когда всего лишь через года ушёл из жизни ее брат.

Три трагедии развили в Ренате потребность заедать все свои переживания.

В какой-то момент ее вес достиг 131 килограмм.

Однако после того, как девушка не смогла пристегнуться в самолёте, она начала задумываться о своём лишнем весе. Она смогла ответить и объяснить себе, почему переедает, и в первую очередь справилась с психологическими проблемами, а затем смогла и похудеть на 64 килограмма.