Девушка пила по 4 литра воды каждый день: вот как сильно она изменилась всего за неделю

Такое не каждому под силу.

Британская журналистка Стефани Хоуп решила провести эксперимент, выпивая по 4 литра воды в день. Она начала следовать этому режиму в течение недели.

«С первого дня эксперимента я поняла, что мне нужны напоминания на телефоне», — сказала Стефани.

Однако уже на второй день женщина почувствовала легкость. На третий день девушка решила добавить разнообразия и стала пить воду с вкусовыми добавками. Репортер приобрела воду без сахара, но с добавлением сушеных фруктов и ягод.

На четвертый день журналистка обрадовалась тому, что у нее стало меньше высыпаний на коже, а энергии стало больше. На пятый день она поняла, что пить фруктовые чаи намного приятнее, чем кофе.

«Мой желудок работает как часы — это просто чудо!» — сказала Стефани.

К шестому дню женщина заметила, что ее сон стал крепче. К заключительному, седьмому дню, журналистка подвела итоги и пришла к выводу, что 4 литра воды в день — это слишком много.