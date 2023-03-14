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Девушка Петрова опубликовала фото в шерстяных трусах: мимо не пройдет никто

14 марта 2023 10:45
Девушка Петрова опубликовала фото в шерстяных трусах: мимо не пройдет никто

Артистка не стесняется выглядеть смешной.
 

Стася Милославская известна не только своими ролями в фильмах и сериалах, но и блогами в социальных сетях. Артистка активно развивает свои страницы, где порой делится весьма личными записями.

Так, недавно Милославская призналась, как справляется с тяжелыми условиями труда в Архангельске, где проходят ее очередные съемки. Как оказалось, артистка совсем не готова к минусовой температуре, поэтому на работе вынуждена надевать шерстяные трусы сверху на теплую пижаму, что и продемонстрировала на фото.

«Работают! Минус 10 чувствуется как минус 100», — отчитывается звезда экрана перед тысячами своих подписчиков.

Девушка Петрова опубликовала фото в шерстяных трусах: мимо не пройдет никто

Пользователи Сети оценили комичный снимок в неожиданном аксессуаре. Они похвалили Милославскую и за заботу о себе, и за чувство юмора, отметив ее непринужденность и полное отсутствие комплексов.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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