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Девушка, озвучившая «тупую колонку», вас сразит: нереальная красавица

9 ноября 2022 06:45
Девушка, озвучившая «тупую колонку», вас сразит: нереальная красавица

Поклонники осыпают артистку комплиментами.

Летом этого года прошла премьера сериала «Люся», рассказывающего о программисте и его отношениях с умной колонкой. Большинство зрителей высоко оценили проект с Данилой Козловским в главной роли, но особенно им понравился персонаж самой колонки, которая кардинально меняет жизнь главного героя. При этом мало кто догадывается, кто же подарил голос этому персонажу.

Как оказалось, за умное устройство разговаривает Дарья Блохина, профессиональная актриса озвучки. Девушка стала известна благодаря роликам «Актеры дубляжа в реальной жизни», и с тех пор армия ее поклонников только увеличивается.

По мнению экспертов, Дарье удалось идеально вжиться в образ «тупой колонки», как она сама себя называет в сериале. Благодаря ее озвучке, отношения персонажа Козловского с машиной стали понятнее и правдоподобнее, а зрители понимают все ее эмоции с первых слов.

О своей жизни Блохина рассказывает в социальных сетях. Она постит десятки фотографий и видео, которые не оставляют без внимания ее многочисленные поклонники. При этом фанаты ценят не только ее профессиональные таланты, но и красоту. По их мнению, Дарье нужно начинать модельную карьеру, ведь она влюбляет в себя с первого взгляда.

Девушка, озвучившая «тупую колонку», вас сразит: нереальная красавица

«Такая красивая и талантливая. Скорее бы увидеть вас в кино в главных ролях», — пишут восхищенные пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Люся», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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