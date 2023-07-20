Девушка не ответила на элементарный вопрос в шоу «Кто хочет стать миллионером?»: будете хохотать

Передача «Кто хочет стать миллионером?» популярна во множестве стран. Иногда участникам попадаются невероятно сложные вопросы, и зритель переживает за них, как за себя. Но порой игроки от волнения или недостатка знаний сыпятся на самых элементарных вещах.

Так, одна из участниц турецкой версии игры не могла ответить, где находится Великая Китайская стена. Несмотря на то, что ответ содержался уже в самом вопросе, она сомневалась и раздумывала между вариантами. Ведущий предложил ей возможные ответы, и участница выбирала между Индией, Китаем, Южной Кореей и Японией.

Затем участница решила взять подсказку «Помощь друга». Дозвонившись до знакомого, она все-таки выбрала правильный ответ и заработала 3 тысячи турецких лир (чуть больше 10 тысяч рублей). Но удача недолго сопутствовала участнице. Уже на следующем вопросе она выбрала неверный вариант и покинула игру.

Однако выпуск не остался незамеченным. Его на протяжении долгого времени активно обсуждали в Турции на разных уровнях. Невежество участницы так потрясло людей, что они даже предлагали пересмотреть качество системы образования в стране.

Напомним, телеигра «Кто хочет стать миллионером?» содержит 15 различных вопросов. Если участник ответил на них правильно, то он забирает главный приз. Кроме того, во время шоу можно воспользоваться тремя подсказками: убрать два неверных варианта, попросить помощи у зала или сделать звонок другу.