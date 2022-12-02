Девушка не мыла волосы шесть лет: вид ее копны вызывает шок

Лора Эшли старается вести правильный образ жизни. Она не ест продукты животного происхождения, придерживается системы сыроедения в питании и проводит много времени на природе. Помимо этого, она уже шесть лет не моет голову с помощью шампуней.

Как рассказывает Эшли, раз в несколько дней она тщательно расчесывает волосы и промывает их водой. Потом она массирует кожу головы, сушит волосы полотенцем и наносит аргановое или розмариновое масло на кончики. Подобные процедуры позволяют ей поддерживать чистоту и эффектный вид волос.

Главный секрет американки кроется в правильном питании. Эшли питается преимущественно фруктами и овощами, поэтому жиры, как она уверена, не копятся на волосах. К тому же она не использует фены и всегда позволяет голове высохнуть естественным путем, что тоже влияет на их жирность.

Пользователи Сети двояко реагируют на уход Лоры за собой. Одни активно осуждают ее, тогда как другие признаются, что впечатлены видом ее волос. Пользователи Сети уверены, что знаменитость все делает правильно, раз ее локоны выглядят такими ухоженными, поэтому постоянно просят советов, связанных с волосами.