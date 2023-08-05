Девушка не могла без слез смотреть в зеркало: стилисты превратили ее в королеву

Рита стала участницей шоу «Перезагрузка», чтобы побороть свои комплексы. На протяжении восьми лет 26-летняя россиянка безуспешно боролась с акне. Смотреть на свое отражение в зеркале было для девушки настоящей пыткой.

Несмотря на серьезные проблемы с кожей, Рита смогла найти свою любовь. Героиней популярного проекта она стала как раз накануне своей свадьбы. Девушка надеялась, что стилисты помогут ей выглядеть и чувствовать себя в самый счастливый день своей жизни на все сто.

И смелые ожидания Риты полностью оправдались. С ней поработали косметолог, стоматолог, стилист, визажист и стилист по волосам. Команде экспертов удалось превратить закомплексованную девушку в настоящую королеву.

Рита осталась довольна своим преображением. Интернет-пользователи также пришли в восторг.