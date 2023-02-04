Девушка нанесла на ногти 116 слоев лака: народ обескуражен результатом
Мастера маникюра точно будут в шоке.
Девушкам во все времена нравилось экспериментировать со своим внешним видом. И кажется, что у современных женщин есть для этого невообразимое количество возможностей. Именно поэтому некоторые из них начинают воплощать в реальность самые безумные идеи.
К примеру, блогер Кристин Ротенберг нанесла на свои ногти 116 слоев гель-лака. Этот процесс занял у нее 12 часов, а добиться желаемого результата удалось лишь со второй попытки. В первый раз девушка не до конца просушила один из слоев, и ей пришлось заново начинать эксперимент.
Под конец видео на ее ногтях образовались разноцветные «вершины гор», которые привели людей в недоумение.
«Мы наблюдаем, как Кристина сходит с ума с каждым слоем», «Это выглядит противно», «Не могу представить все время, затраченное на сушку», «Я не могу нанести на ногти даже один слой лака», — прокомментировали пользователи.