Девушка нанесла на ногти 116 слоев лака: народ обескуражен результатом

Девушкам во все времена нравилось экспериментировать со своим внешним видом. И кажется, что у современных женщин есть для этого невообразимое количество возможностей. Именно поэтому некоторые из них начинают воплощать в реальность самые безумные идеи.

К примеру, блогер Кристин Ротенберг нанесла на свои ногти 116 слоев гель-лака. Этот процесс занял у нее 12 часов, а добиться желаемого результата удалось лишь со второй попытки. В первый раз девушка не до конца просушила один из слоев, и ей пришлось заново начинать эксперимент.

Под конец видео на ее ногтях образовались разноцветные «вершины гор», которые привели людей в недоумение.