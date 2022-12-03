«Девушка-леопард» с родинками по всему телу попала к стилисту: вот в какую красотку ее превратили

Ирина Павлуцкая не понаслышке знает, каково это – отличаться от других. Лицо женщины покрывает множество родинок, из-за которых от нее отказалась даже родная мама. Из-за таких особенностей Павлуцкую сравнивают с леопардом.

История необычной женщины прогремела на всю страну благодаря программе «Прямой эфир» – и героиню заметила известный визажист Гоар Аветисян, которая пригласила бедняжку в свой салон красоты.

Ирине Павлуцкой сделали эффектный макияж, укладку и дополнили образ красивым платье с королевским колье. Героиня по-настоящему засияла и приобрела уверенность в себе. Оценили преображение и пользователи Сети.