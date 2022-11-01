«Девушка легкого поведения»: Меган Маркл припомнили пикантный эпизод

До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл была известна как успешная актриса. Она исполнила одну из главных ролей в юридической драме «Форс-мажоры» и стала мировой звездой и попала на обложки журналов. При этом внимательные поклонники заметили, что знаменитость с того времени рассказывает журналистам одни и те же истории о себе.

Так, в одном из недавних интервью герцогиня упомянула о стажировке в посольстве Аргентины и безрезультатном изучении французского: после нескольких лет уроков она его полностью забыла. Как оказалось, впервые эти истории прозвучали в эфире вечернего шоу с Крейгом Фергюсоном, а чуть позднее были пересказаны в интервью для журнала The Sharp Magazine.

Как отметили пользователи Сети, в то время Меган Маркл позволяла себе вести себя значительно раскрепощеннее. Во время беседы с Фергюсоном она активно кокетничала и даже позволяла себе щипать его за коленку. При этом артистка не скрывала, что она с детства считала себя умной, а уже спустя годы осознала свою красоту и привлекательность.

Поклонники герцогини не оставили без внимания ее откровения. Как отметили многие, Меган Маркл не стесняется рассказывать три одинаковых истории всю жизнь, а в эфире вечернего шоу совсем не выглядит как человек, который хочет, чтобы собеседники обращали внимание в первую очередь на интеллект, а не на внешность.