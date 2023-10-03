Девушка «легкого» поведения: Гурченко неспроста ненавидели в каждом уголке СССР

На несколько лет актриса потеряла все шансы покорить кинематограф.

Первая главная роль Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» принесла и оглушительный успех, и всесоюзную известность. Однако уже следующая картина могла стать для актрисы последней. Специально для нее был написан сценарий ленты «Девушка с гитарой», однако премьера не оправдала себя.

Более того, за артисткой закрепился образ слишком легкомысленной героини, которая в кадре постоянно танцует и поет. Официальные кинокритики разгромили «Девушку с гитарой», удивившись, что комсомолка на экране выглядит «такой вертлявой».

Также съемки не принесли Гурченко должного материального достатка. Ей приходилось ездить по всей стране и давать концерты на фабриках и заводах. Вскоре по инициативе КГБ актрису обвинили в получении нетрудовых доходов за подобные творческие вечера.

Звезду «Карнавальной ночи» начали травить в прессе, ее репутация была безнадежно испорчена — казалось, что артистку ненавидят буквально в каждом уголке Советского Союза. В течение следующих 15 лет Гурченко принципиально не предлагали никаких ведущих ролей, в кино она рассчитывала лишь на очень маленькие эпизоды. Полноценно вернуться на экраны она смогла лишь в середине 1970-х.