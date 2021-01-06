«Девушка-конфетка»: Светлана Лобода в дерзком нижнем белье восхитила соцсети

Недавно Светлана Лобода опубликовала в своем микроблоге откровенное фото, на котором показала себя во всей красе. Знаменитость заявила, что вполне готова к настоящему отдыху.

Звезда примерила красивое черное нижнее белье, в котором и показалась подписчикам. Светлана сделала пышную прическу, уложив светлые локоны в роскошные кудри. Она нанесла дневной макияж с акцентом на глаза, которые выделила блестящими тенями и черной подводкой. «Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы», — сообщила звезда в подписи к фото три главные вещи, которые успела сделать перед отдыхом.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что с каждым годом Лобода выглядит все лучше и моложе. «Девушка-конфетка», «Ты огонь моей души», «Светлана, фигура просто чума», «Ух ты, хорошенькая», «Вы очень красивая», «Богиня», «Волосы огонь просто», — написали довольные пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода является одной из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Ежегодно она выпускает песни, которые сразу же становятся хитами. Артистка не стесняется ни своего возраста, ни своего тела, стараясь всегда держать себя в отличной форме.