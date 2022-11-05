Девушка из рекламы «Скитлстрянка»: вы потеряете дар речи, увидев, как в обычной жизни выглядит актриса

В свое время реклама драже Skittlesт наделала много шума. Нестандартного для телевидения вида парень и девушка обсуждали скитлстрянку и обрастали яркими драже. Актрису из рекламу зовут Хизер Коулс.

О Хизер известно не так много. С 2005 году девушка снимается в фильмах и сериалах – ее можно видеть в таких картинах, как «Мыслить как преступник», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Заложники в Америке».

В свободное время артистка занимается волонтерством и ухаживает за бездомными животными.

Также она увлекается баскетболом, боевыми искусствами, конным спортом, верховой ездой и активно ведет свои соцсети, где делится живыми снимками и повседневными наблюдениями. Пусть ее внешность и далеко от общепринятых стандартов, поклонники ценят Хизер Коулс за ее естественность.