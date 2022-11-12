Девушка из полной дурнушки превратилась в роковую красотку: фото до и после поражает воображение

Австралийка Жозефина Дегран обожала шоколад и не могла лишний раз отказать себе в любимом лакомстве. Но девушка поняла, что пора остановиться, когда отметка на весах приблизилась к 120 килограммам. Близился выпускной в университете – и Жозефина решила похудеть.

Девушка оставила в прошлом свой XXL и теперь не носит наряды больше размера S.

Жозефина села на строгую диету, отказалась от печенья, шоколада и мороженого, а еще стала заниматься тренером в спортзале. Жозефина Дегран сбросила 63 килограмма и стала настоящей красоткой.

Теперь девушка ведет блог о похудении и о здоровом образе жизни, мотивируя подписчиц становиться красивее. За соцсетями Жозефины следят более 100 тысяч человек.