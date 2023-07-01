Девушка-Халк с лицом Барби стала еще больше за год: от этих кадров становится не по себе

Наталья Кузнецова начала тренироваться еще подростком, а первый титул завоевала в 16 лет. С того времени спортсменка посвящает себя лишь тренажерному залу, год от года добиваясь более заметных результатов.

О своих достижениях Наталья рассказывает в социальных сетях. Она хвастается новыми успехами, делится снимками с мероприятий и даже своими спортивными секретами. И публикаций культуристка делает так много, что внимательные подписчики могут заметить, насколько изменилась ее внешность за недавнее время.

Так, по мнению фанатов, Наталья стала еще больше за прошедший год. От постоянных тренировок ее мускулатура только увеличилась. И подобный результат, как считают некоторые фанаты, выглядит пугающе. Как уверены подписчики, Наталья лишь вредит своему здоровью и уже скоро столкнется с большими проблемами из-за таких серьезных нагрузок.