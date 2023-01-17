Девушка-гот смыла экстремальный макияж: ее не узнала родная сестра (фото)

Эрин, будучи подростком, твердо решила, что будет придерживаться готического стиля в одежде и макияже. Самым большим ее страхом всегда было стать как все, поскольку это слишком «скучно».

Эрин не желала отказываться от своего мрачного облика даже в угоду собственной матери. Девушка всегда приходила в облике гота на семейные праздники, чем немало пугала и огорчала родных.

И все же Эрин согласилась принять участие в необычном эксперименте: в ходе YouTube-шоу Truly с ней поработал профессиональный визажист. Мелани смыла черную краску с лица девушки-гота, сделала ей нежный дневной макияж, одела на голову парик, а также предложила примерить платье нежно-розового оттенка.

В новом образе Эрин не узнали даже родные — ее сестра отметила, что родственница выглядит так, будто ее съела кукла-барби, а брат и вовсе попросил вернуть все как было. Гот также призналась, что недовольна своим преображением. В частности, она отметила, что стала похожа на женщину в возрасте.