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Киноафиша Статьи Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи

Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи

2 июля 2023 20:00
Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи

Смелый поступок восхитил многих.

Конкурсы красоты давно превратились в парад пластиковых моделей с накаченными губами, автозагаром и накладными ресницами. Естественных красавиц на таких мероприятиях не увидишь.

Однако британка Мелисса Рауф решила пойти наперекор правилам.

В финале первенства «Мисс Великобритания» конкурсантка предстала без макияжа, покорив и жюри, и зрителей своей очаровательной улыбкой.

Мелисса смогла дойти до самого финала, уступив лишь рыжеволосой сопернице. Правда, всем запомнилась совсем не победительница, а смелая барышня, которая доказала, что нет ничего лучше натуральной красоты.

Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи
Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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