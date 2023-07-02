Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи

Конкурсы красоты давно превратились в парад пластиковых моделей с накаченными губами, автозагаром и накладными ресницами. Естественных красавиц на таких мероприятиях не увидишь.

Однако британка Мелисса Рауф решила пойти наперекор правилам.

В финале первенства «Мисс Великобритания» конкурсантка предстала без макияжа, покорив и жюри, и зрителей своей очаровательной улыбкой.

Мелисса смогла дойти до самого финала, уступив лишь рыжеволосой сопернице. Правда, всем запомнилась совсем не победительница, а смелая барышня, которая доказала, что нет ничего лучше натуральной красоты.