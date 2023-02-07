Девочку заперли в сундуке на 12 лет: вот какой она стала после освобождения (фото)

О Марии Михалицыной вся страна узнала в 2017 году, когда в шоу «Мужское/Женское» рассказали ее историю. Россияне были шокированы тем, что до 12 лет девочка провела в сундуке, а оказалась на свободе лишь из-за того, что ее мать скончалась.

Дело в том, что Михалицына старательно скрывала появление дочери на свет. Практически с первых дней жизни девочка жила в сундуке, она не умела разговаривать и читать, а ее тело деформировалось. Обнаружить же Машу удалось лишь тогда, когда мать неожиданно скончалась: полицейские нашли в доме не только тело Михалицыной-старшей, но и 12-летнего ребенка.

Машу сразу же определили в одну из местных клиник, где специалисты занялись ее воспитанием и лечением. К ней были приставлены педагоги и врачи, которым приходилось учить ее практически всему. Как оказалось, развитие Маши соответствует двухлетнему ребенку.

За годы терапии Михалицына научилась разговаривать, читать и писать. Она завела множество друзей в больнице и ведет активный образ жизни, хотя и вынуждена передвигаться на инвалидном кресле, так как ее ноги не восстановились. Как отмечают врачи, Маша поразила их своим старанием, тягой к жизни и добротой.