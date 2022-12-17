Девочку с «серебряными глазами» никто не хочет забирать из детдома: вот как сейчас выгляди малышка
Любовь помогла преодолеть все препятствия.
Каждый ребенок заслуживает право на детство в счастливой семье. Однако если бы это утверждение соблюдалось, не было бы необходимости в детских домах.
Мама Примроуз сдала дочь в приют из-за глаукомы. Глаза девочки были «серебряными» и она не имела возможности видеть. Легко представить, что у такого ребенка было немного шансов на обретение любящих родителей.
Мало кто захочет взять на себя ответственность за воспитание и содержание малышки.
Однажды Примроуз повезло. Историю девочки узнали Эрин и Крис из Америки и твердо решили ее удочерить. Однако и тут начались проблемы. Через несколько лет у малышки появились сильные боли, из-за которых было принято решение полностью удалить глаза.
Сегодня девочка воспитывается в любящей семье с родителями, которые принимают ее такой, какая она есть.