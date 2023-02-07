Девочку нашли одну посреди океана: лишь спустя полвека она призналась, как так вышло

К тому времени, когда одиноко дрейфующее судно с ребенком на борту обнаружили, Терри Дюперро, дочь знаменитого врача-окулиста, все считали погибшей. Как и всю семью Дюперро, ведь так сказал капитан злосчастной яхты.

Папа малышки Терри много трудился, чтобы подарить семье отдых на яхте. Когда денег накопилось достаточно, он арендовал судно и со всем семейством отправился бороздить Карибское море.

Капитан Джулиан Харви взял в путешествие свою супругу. Ее он хотел убить во время круиза, чтобы получить страховку и закрыть порядочное количество долгов. Супруга Харви узнала об этом и поделилась ужасной тайной с Дюперро. Капитан понял, что его замысел раскрыт, и убил всех — родителей Терри, ее сестру, брата и госпожу Харви.

Однако девочке удалось спастись. Капитан сбежал на лодке. Малышка же несколько дней плыла под палящими лучами солнца с бездыханными телами своих близких на борту, пока яхту не увидели моряки из Греции.

Ужасающие картины той страшной ночи Терри не может отогнать от себя до сих пор. Полвека она хранила молчание, но не так давно решила рассказать о подробностях кошмара в книге «Одна: потерянная в океане». Она надеется, что ее опыт поможет другим людям обуздать демонов внутри себя или справиться с травмами.