Девочку-катастрофу из мема больше не узнать: вот какой она выросла

У нее до сих пор тысячи фанатов.

Интернет-мемы давно стали частью культуры, в том числе и мемы с детьми, которые всегда привлекают повышенное внимание. Но практически все прославившиеся благодаря им дети стали известны из-за случайных кадров.

В 2007 году весь мир узнал о меме про девочку-катастрофу, которая стоит с улыбкой на фоне горящего дома. У зрителя в результате создавалось полное впечатление, что она сама и подожгла здание.

Оказалось, что фото сделал за пару лет до этого отец девочки, которую звали Зои Рот. Тогда в Северной Каролине, где жила ее семья, проходили пожарные учения, и выбежавшая посмотреть на них пятилетняя Зои просто улыбнулась на камеру по просьбе снимавшего ее отца.

Популярность Зои в качестве звезды Интернета оказалась настолько велика, что до сих пор в соцсетях уже у 21-летней Зои собираются тысячи поклонников. А сама она хочет, чтобы мир узнал о ней не благодаря мему, а из-за того, какая она на самом деле.