Девочку из «Красной Шапочки», которую все считали мальчиком, не узнать: расцвела за границей

Фильм-сказка «Про Красную Шапочку» подарил Инне Степановой народную славу. Она сыграла капризного и неуправляемого ребенка, которого все по умолчанию принимали за мальчика. Как сложилась судьба Инны после всесоюзной популярности?

В 18 лет Степанова вместе с семьей перебралась в Израиль. Через три года Инна вышла замуж и вскоре обзавелась двумя детьми — Алисой и Аланом. Сегодня бывшая актриса проживает в Иерусалиме вместе с супругом и наследниками. Степанова состоялась и в карьере: она работает секретарем целой сети детсадов, яслей и учебных центров.

В свои 50 лет Инна выглядит максимум на 40: у нее моложавое лицо, ровная кожа и бодрый взгляд. Определенно, жизнь за границей пошла ей на пользу.

Поклонники сказки до сих пор благодарят Степанову за роль в картине «Про Красную Шапочку» и признаются ей в любви: «Обожаю этот фильм только из-за Инны», «Ребенок — ангелочек, хоть и жутко избалованный», «Забыть ее бархатные штанишки и кружевную кофточку невозможно».