Девочкой-вундеркиндом еще недавно восхищалась вся страна: почему она осталась у разбитого корыта

Алина Беляева была необычным ребенком. Уже в полгода она научилась говорить, а в два с половиной умела читать и писать. Дальше — больше.

В четыре года маленькая россиянка сочиняла стихи. В общем, девочка росла настоящим вундеркиндом. В детский сад Беляеву принимать не хотели — посоветовали сразу идти в первый класс.

Так Алина попала в «Книгу рекордов Гиннесса» и стала самой юной первоклассницей страны. За школьную парту она села, когда ей не было еще и пяти лет, а выпускницей стала в 13. После она поступила в нефтехимический техникум, который окончила в 17 лет с красным дипломом.

Вся страна восхищалась россиянкой, которая делала такие немыслимые успехи, но учесть Беляевой оказалась плачевной. Брать на работу Алину никто не хотел, поскольку она была несовершеннолетней.

Тогда девушка обратилась за помощью к интернет-пользователям. В соцсетях Беляева рассказала, что такая умница, как она, осталась у разбитого корыта. Ее послание дошло до чиновников. Лишь после этого Алину взяли на завод химиком-лаборантом и назначили ей зарплату в 25 тысяч рублей.