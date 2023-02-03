Девочки с этими именами вырастают глупыми: не лучший выбор для дочери

В современном мире все реже и реже встречается тип женщин, которые предпочитают перекладывать всю ответственность на чужие плечи. Очаровательный взмах ресниц, наивная улыбка, легкомысленные интонации - к таким ухищрениям прибегают дамы, которые не хотят делать что-то самостоятельно. Им проще притвориться глупышками и попросить о помощи мужчину. По словам экспертов, лучше всего изображать недалёкие особ получается у обладательниц определенных имен.

Алиса

Девушки, нареченные именем Алиса, недаром ассоциируются со сказочной героиней. Они производят на окружающих впечатление наивных и трепетных созданий, потерявшихся не в Стране чудес, а в огромном мире. Неудивительно, что все наперебой торопятся им помочь. А Алисе только того и надо - она с удовольствием переложит свои обязанности на кого-то другого.

Ведь тогда она сможет уделять больше времени себе и своей внешности, на которую не жалеет ни времени, ни денег.

Валерия

Быть умной или красивой? Если бы перед появлением на свет Валерия могла выбрать что-то одно, то, несомненно, остановилась бы на втором варианте. Внешнюю красота и роскошную одежду обладательница этого имени ценит гораздо выше, чем интеллект. В жизни Лера занимается только тем, к чему лежит её душа, а все остальное, кажущееся ей скучным, игнорирует.

Домашние обязанности она с удовольствием возложит на мужа - не царское это дело, мыть пол и готовить.

Кристина

Имя Кристина носят девушки, которые предпочитают жить весело и беззаботно. Ещё во время учебы в школе обладательница этого имени больше интересуется модой, косметикой, вечеринками, чем наукой. Получив высшее образование, Кристина по возможности не станет работать по профессии ни дня. Она стремится как можно скорее найти мужчину, который будет обеспечивать все её нужды, и выйти за него замуж.

Все, чего ей хочется на самом деле - денег и красивой жизни.

Наталья

Привлекательная внешность и отличная фигура - вот, по мнению Натальи, ключ к успеху в жизни. Она рано понимает, что умным, но внешне невзрачным профессионалам руководство нередко предпочитает ярких пустышек. Поэтому стремится сделать свое личико максимально приятным и тренируется у зеркала наивно хлопать ресничками. Удивительно, но в большинстве случаев Наталье удаётся реализовать свой план и в буквальном смысле слова за красивые глаза получить место под солнцем.